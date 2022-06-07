تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل شاب على يد عاطل فى فيصل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في حادث مقتل شاب على يد عامل بمنطقة فيصل، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات أنهت حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منطقة فيصل، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاطل شهرته "موزة"، اعتدى على شاب بسلاح أبيض، وأصابه بعدة طعنات مما أسفر عن مقتله.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الضحية، وذكروا أن المتهم نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، بسبب قطع الضحية لسلسلة يرتديها المتهم خلال وصلة مزاح بينهما، مما دفع القاتل للاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.