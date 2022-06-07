بينافس نفسه بعد 60 سنة.. بحار يابانى يسجل رقم قياسى فى عبور المحيط الهادئ

وكالات

تمكن بحّار ياباني يبلغ من العمر 83 عاما، من عبور المحيط الهادئ منفردا ومن دون توقف، ليصبح أكبر شخص في العالم يحقق هذا الإنجاز.

وسبق لكينيتشي هوري تسجيل العديد من الأرقام القياسية في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر على متن قارب يعمل بالدواسات قام بها سنة 1993، بالإضافة إلى عبوره المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع من مواد معاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج، عام 2008.

وكان هوري حديث وسائل الإعلام في عام 1962، عندما أصبح الشاب البالغ من العمر 23 عاما وقتها، أول شخص يبحر بمفرده من دون توقف عبر المحيط الهادئ، من اليابان إلى كاليفورنيا.





وفي أحدث مغامراته، وبعد 60 عاما من إنجازه الأول، انطلق هوري على متن زورقه الشراعي من سان فرانسيسكو في 27 مارس الماضي، ووصل يوم 4 يونيو الجاري إلى كيب هينوميساكي في اليابان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن هوري قوله: "اجعل أحلامك تغدو حقيقة. حدد هدفك، وأعمل بجد على تحقيقه، وستكتشف أن حياة جميلة أصبحت بين يديك".

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنني سأبحر في سن الـ83 لكني ما زلت بصحة جيدة ولم أرغب في تفويت هذه الفرصة. التحديات مثيرة لذا أود الاستمرار في المحاولة".