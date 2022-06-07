بايدن يعلن عن شحنة لبن أطفال جديدة من المانيا.. "واشنطن بوست" تكشف التفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، عن رحلة خامسة لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج، مع وصول أحدث شحنة من كولونيا بألمانيا وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيتم نقل شحنة لبن الأطفال إلى فورت وورث في تكساس في 9 يونيو وسيتم توزيع المنتجات عبر قنوات مختصة، ومن المتوقع الإعلان عن عمليات تسليم إضافية في الأيام المقبلة.
سيشمل التسليم 110 الف رطل من حليب الأطفال NAN SupremePro Stage 1 وحوالي 1.6 مليون زجاجة سعة 8 أونصات، وتم الحصول على شحنات سابقة من حليب الأطفال من المملكة المتحدة وأستراليا.
وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، كزافييه بيسيرا ، في بيان: "تعمل الوزارة على مدار الساعة لضمان حصول الآباء على الصيغة التي يحتاجون إليها لإطعام أطفالهم"، وأضاف: "سنستمر في متابعة جميع الخيارات المتاحة حتى نستعيد إمدادات حليب الأطفال بالكامل في الولايات المتحدة "
ذكرت مذكرة صدرت من البيت الأبيض يوم الاثنين، أن مبيعات لبن الأطفال قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة ، بزيادة 24 في المائة عن العام الماضي.
وقالت مذكرة البيت الأبيض، "تشير معدلات المخزون المنخفضة إلى جانب أحجام المبيعات المرتفعة إلى أن المنتجات تباع بسرعة عند توفرها وأن بعض المتاجر تمكنت من مطابقة مستويات مخزونها مع المبيعات المتوقعة ، بينما عانى البعض الآخر".
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