بايدن يعلن عن شحنة لبن أطفال جديدة من المانيا.. "واشنطن بوست" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، عن رحلة خامسة لجلب حليب الأطفال إلى الولايات ‏المتحدة من الخارج، مع وصول أحدث شحنة من كولونيا بألمانيا وفقا لصحيفة واشنطن بوست.‏

ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيتم نقل شحنة لبن الأطفال إلى فورت وورث في تكساس في 9 يونيو وسيتم ‏توزيع المنتجات عبر قنوات مختصة، ومن المتوقع الإعلان عن عمليات تسليم إضافية في الأيام المقبلة.‏

سيشمل التسليم 110 الف رطل من حليب الأطفال ‏NAN SupremePro Stage 1‎‏ وحوالي 1.6 ‏مليون زجاجة سعة 8 أونصات، وتم الحصول على شحنات سابقة من حليب الأطفال من المملكة ‏المتحدة وأستراليا.‏

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، كزافييه بيسيرا ، في بيان: "تعمل الوزارة على مدار الساعة ‏لضمان حصول الآباء على الصيغة التي يحتاجون إليها لإطعام أطفالهم"، وأضاف: "سنستمر في متابعة ‏جميع الخيارات المتاحة حتى نستعيد إمدادات حليب الأطفال بالكامل في الولايات المتحدة "‏

ذكرت مذكرة صدرت من البيت الأبيض يوم الاثنين، أن مبيعات لبن الأطفال قد ارتفعت في الأسابيع ‏الأخيرة ، بزيادة 24 في المائة عن العام الماضي.‏

وقالت مذكرة البيت الأبيض، "تشير معدلات المخزون المنخفضة إلى جانب أحجام المبيعات المرتفعة ‏إلى أن المنتجات تباع بسرعة عند توفرها وأن بعض المتاجر تمكنت من مطابقة مستويات مخزونها مع ‏المبيعات المتوقعة ، بينما عانى البعض الآخر".‏