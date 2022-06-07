اليوم.. قوافل طبية للأهالي بـ 6 قرى فى المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية الصحة ستنظم اليوم الثلاثاء ، عدداً من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصاً على صحة وسلامة المواطن ، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ً.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة، بواقع يومين متتاليين بكل قرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان .

وأضاف وكيل الوزارة، ان القوافل العلاجية تستهدف توقيع الكشف الطبى بقري "زاوية الجدامى بمركز مغاغة - الشيخ حسن بمركز مطاى - الحاج قنديل بمركز ديرمواس - قريتى هور وبنى روح بمركز ملوى- وقرية طوخ الخيل بمركز المنيا "، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.