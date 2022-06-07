وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب - في تصريحات خاصة لقناة "العراقية الإخبارية" " إنه كان من المقرر زيارة وفد رفيع المستوى من تركيا إلى العراق لكن الزيارة تأجلت لأسباب مجهولة، حيث كان الهدف منها التباحث حول مسألة المياه".

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الإيراني للعراق أسفرت عن الاتفاق على أن يجري وزير الطاقة الإيراني المعني بشؤون المياه زيارة لبغداد لبحث ملف المياه، بعد أن تعثر عقد اجتماع مع الجانب التركي.



