"المهندسين" تنهى أزمة 56 وحدة مصيفية مِلكًا للنقابة بمحافظة مطروح

كتبت آية دعبس

قال المهندس أحمد صبري - الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إنه في سياق اهتمام مجلس نقابة المهندسين الحالي بمتابعة وحل بعض المشكلات المتراكمة منذ سنوات، تابع المجلس باهتمام ودأب مشكلة مصيف نقابة المهندسين الكائن بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسى مطروح، والذي يحظى باهتمام المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم الانتهاء من بناء 56 وحدة مصيفية ومبنى به صالة ومطعم، وذلك منذ عام 2018، إلّا أنه لم يتم تشغيل المصيف لاستقبال المهندسين منذ تاريخه وحتى اليوم بسبب عدد من المشكلات، على رأسها عدم الحصول على الموافقة بتوصيل التيار الكهربائي للمصيف.



وعلى مدار الأربع سنوات الماضية تم التواصل مع الجهات المعنية دون جدوى، نتيجة القرار 361 الذي نص على نقل تبعية أراضٍ بمحافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية، من ضمنها منطقة كليوباترا.



ولفت المتحدث الإعلامي للنقابة إلى أنه نتيجة لجهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، وعلى رأسهم نقيب المهندسين والأمين العام مع الجهات المعنية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الأمر الذي أدى إلى حصول النقابة على موافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المصيفية، وسوف تقوم النقابة بإنهاء الإجراءات اللازمة، ومن ثم يصبح المصيف جاهزًا لاستقبال المهندسين وأسرهم.



وقدَّم "صبري" خالص شكر وتقدير مجلس النقابة العامة للمهندسين لكل الجهات المعنية التي ساهمت في إنهاء الأمر، وعلى رأسهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.