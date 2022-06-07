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المستشار الألماني: مستعدون لنشر مزيدا من القوات في ليتوانيا تلبية لمطالب دول البلطيق

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:31 م
المستشار الألماني: مستعدون لنشر مزيدا من القوات في ليتوانيا تلبية لمطالب دول البلطيق شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن المانيا مستعدة لنشر المزيد من القوات في ليتوانيا، تلبية لمطالب عدد من دول البلطيق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألماني: نحن مستعدون لتعزيز التزامنا وتطويره إلى لواء قتالي قوي يمكنه بشكل مشترك تنظيم الردع والدفاع عن ليتوانيا في حال حصول عدوان، لافتا إلى أن تعداد الوحدة يبلغ 4 آلاف جندي، موضحا أن من المهم بالنسبة لنا هو مناقشة كيفية ردنا على الهجوم الروسي، والقيام بكل شيء حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب.

فيما قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: أعتقد أن لا أحد لديه أوهام بشأن روسيا في الوقت الحالي، علينا أن نفهم أن التهديد الروسي لن يزول، موضحا أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا تعاون ولا تهدئة مع هذه الأمة التي لا زالت تسعى لتحقيق طموحاتها الإمبريالية.

 


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