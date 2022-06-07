المستشار الألمانى يصل ليتوانيا فى أول زيارة منذ العملية الروسية على أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليتوانية (فيلنيوس)، حيث تعد المرة الأولى التي يزور فيها دولة في حلف الناتو واقعة على الحدود مع روسيا، منذ أن شنت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أنه سيلتقي برؤساء حكومات دول البلطيق من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت القناة أن المستشار الألماني سيقوم خلال هذه الزيارة بإجراء محادثات مع رؤساء وزراء كل من ليتوانيا "إنجريدا سيمونيته" واستونيا "كايا كالاس" ولاتفيا "أرتورز كريجانيس كارينش".