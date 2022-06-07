المستشارة الألمانية السابقة ميركل: لا جدوى من وساطتى في الأزمة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أنها لا ترى أي جدوى من وساطتها في الأزمة الأوكرانية، وأن أوكرانيا لم تلجأ إليها بطلب للتدخل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المستشارة الألمانية السابقة أنها حاولت في عام 2021 إشراك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوار مع الاتحاد الأوروبي، لكن لم تكن هناك وحدة بين الدول الأوروبية بشأن هذه القضية، متابعة: في يونيو 2021، التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وبعد ذلك، اعتقدت أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن على الجانب الأوروبي أن يحاول إشراك فلاديمير بوتين في حوار، لأنني أدركت بالفعل أنه مع اتفاقيات مينسك كل شيء يسير على ما يرام، ولكن بعد ذلك لم يكن هناك وحدة في الرأي من جانب الاتحاد الأوروبى.

وتابعت المستشارة الألمانية السابقة: اعتقدت بعد ذلك أنه لم يعد من المنطقي بالنسبة لها محاولة التغلب على مقاومة شركائها في الاتحاد الأوروبي، وقررت أنني سأترك منصب المستشارة قريبا وعلى أي حال، وقبل بضع سنوات، ربما كنت سأتمكن من الضغط على فلاديمير بوتين.