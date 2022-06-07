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القوات الروسية تعثر على مجسمات أمريكية للتدريب بمقر المخابرات الأوكرانية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:22 م
القوات الروسية تعثر على مجسمات أمريكية للتدريب بمقر المخابرات الأوكرانية الجيش الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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عثرت القوات الروسية في مقر المخابرات الأوكرانية في ماريوبول على مجسمات أمريكية للتدريب على الرماية، تفيد الرامي بإصابة نقاط  قاتلة في جسم العدو، وفقا لروسيا اليوم.

 

وكشف الفحص أن هذه المجسمات من صنع شركة Viking Tactics الأمريكية للمعدات التكتيكية وأجهزة للتدريب على الرماية، حيث تضم قائمة عملاء الشركة عسكريين سابقين ومرتزقة ومدربين رماية وشركات عسكرية خاصة.

 

ويتم استخدام الأهداف عالية الجودة والأغلى في تدريب القناصين ويمكن للمتدربين عليها إتقان إطلاق النار ليس على عضو داخلي معين من أجل إلحاق إصابة قاتلة.

 


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