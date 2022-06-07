القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته في البدرشين، بسبب خلافات أسرية، حيث أنهى حياتها خنقا داخل مسكنهما، لشكها فى ارتباطه بسيدة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مخنوقة داخل مسكنها في البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث تشاجر معها وخنقها، بسبب شكها به أنه على علاقة بسيدة أخرى.

تم القبض على المتهم، والاستماع لأقوال أفراد الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.