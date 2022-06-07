القبض على المتهمين بقتل مدرس بسبب رفضه زواج أحد الجناة من شقيقته بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل مدرس في منطقة الصف، بسبب خلافات على رغبة أحد المتهمين في الزواج بشقيقة الضحية، رفضه تزويجها له، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مدرس نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 3 عاطلين تشاجروا مع الضحية، واعتدى أحدهم عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

كشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يرغب في الزواج من شقيقة القتيل، ومع رفضه ارتباطه بها، اعتدى المتهم عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.