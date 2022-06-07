أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 3 إصابات جديدة، بالسلالة الفرعية من متحور"اوميكرون" "بى إيه.5"، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 5 حالات.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على دراسة الأعراض التي شعر بها المصابون، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين لهم.
يذكر أن السلالتان "بي إيه. 4" و"بي إيه. 5" الفرعيتان من المتحور أوميكرون يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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