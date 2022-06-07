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العربية: قوات أوكرانية تتلقى تدريبا أمريكيا على أنظمة صواريخ متطورة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:19 م
العربية: قوات أوكرانية تتلقى تدريبا أمريكيا على أنظمة صواريخ متطورة الجيش الأوكرانى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوات أوكرانية تتلقى تدريبا أمريكيا على أنظمة صواريخ متطورة.

وفى وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.


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