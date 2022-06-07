السلالة الهولندية.. تعرف على أجمل بقرة في سوق المواشى بالزقازيق.. لايف

الشرقية- فتحية الديب ومحمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أحد أكبر أسواق الماشية في مصر والموجود بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، للتعرف على السلالة الهولندية وأجمل بقرة في سوق المواشى.

من جانبه، قال سامح أبو اليزيد، أحد التجار، إن السلالة الهولندية هي من أفضل السلالات في الأبقار، حيث تنتج ما يقرب من 11 لتر لبن في اليوم وسعرها 15600 جنيه

وقال العديد من كبار تجار المواشي بالشرقية، إن سوق الثلاثاء، هو العمود الفقري للأسواق على مستوى الجمهورية، وهو الذى يحدد بورصة اللحوم على مستوى الجمهورية، ويأتي إليه تجار من أسوان للإسكندرية، و السوق أمان تماما حيث تعمل مديرية أمن الشرقية، بداية من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة الزقازيق، والرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، على توفير الخدمات الأمنية للسوق، وأن التجار من المحافظات الأخرى يتم معاملتهم معاملة كريمة، واشادوا بدور المحافظة وتواجد عربة محصنات من الطب البيطرى.

يذكر أنه تم نقل سوق الثلاثاء، من قلب مدينة الزقازيق، بمكانه الجديد بأرض عزبة المسلمية التابعة لقرية بردين على مساحة 5 أفدنة، وتمهيد له طريق 22 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء على المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنع احتكار التجار للسوق، سوق الثلاثاء، يعتبر سوقا دوليا يأتي إليه التجار من جميع المحافظات خاصة القاهرة والمنصورة والغربية وأسوان وخط الصعيد، خاصة بعد تمهيد الطريق المؤدي إليه.