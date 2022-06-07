السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

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أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب نيجيريا، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، - موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مشيرة إلى وقوف المملكة إلى جانب نيجيريا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



وكان نائب محلي في نيجيريا أوجومولوسوي ألوول قد صرح، أول أمس، بأن مسلحين فتحوا النار على المصلين في كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.