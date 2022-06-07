السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لحيازته حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة، بعضوية كل من ايمن مصطفي الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام والمستشار جلال فتحي عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن 3 سنوات للمتهم " أ.م.س " عاطل، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات .

تعود أحداث القضية رقم 2847 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك قيام المتهم " ا.م.س" عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار في المواد المخدرة، بالانتقال إلى مكان تواجد المتهم تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 طربة حشيش مبلغ مالي وهاتف محمول .

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.