السجن سنة و6 أشهر لقهوجي لحيازته حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب رئيس المحكمة بعضوية كل من ايمن مصطفي الصحن والمستشار وضاح محمد عبد السلام والمستشار جلال فتحي عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم محاكمة قهوجي بالسجن سنة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وستة أشهر لحيازته سلاح أبيض .

تعود القضية رقم 838 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بضبط المتهم وبحوزته قطع لمخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول قيام المتهم " ا.ر.ا " قهوجي بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وبالاتنقال الي تواجد المتهم تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي علية سجائر تحوي بداخلها عدد 41 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر .

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض في تقطيع المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم