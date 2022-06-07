السجن المشدد بين 3 إلى 15 سنة لـ53 متهم فى أحداث اقتحام مركز شرطة العدوة

المنيا - حسن عبد الغفار

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن المُشدد ما بين 3 إلى 15 عامًا على 53 متهما وتغريمهم 4 ملايين و1010 جنيهات قيمة التلفيات؛ لإدانتهم بالتورط فى أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مركز شرطة العدوة".

وبرأت المحكمة فى جلستها اليوم الثلاثاء 5 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات، وهم: رفعت.ع، ورمضان.ش، وأحمد.م، وأحمد.ا، ومحمد.م.

وقررت المحكمة تخفيف عقوبة السجن المشدد 3 سنوات إلى العادى على المتهم أحمد.ع.ا.



وشهد مركز العدوة أحداث عنف وشغب عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى منتصف شهر أغسطس من عام 2013 وطالت أعمال التخريب والحرق منشآت شرطية ومبانى حكومية وتم قطع طرق المواصلات، بقصد إحداث حالة من البلبة وتكدير الأمن والسلم العام، وتم تحديد عدد كبير من التهمين وإحالتهم إلي النيابة العامة المحتصة التى أحالتهم إلى محاكم الجنايات.