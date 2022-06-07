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الدفاع الروسية: أوكرانيا تنشر راجمات الصواريخ فى صوامع الحبوب بـ"خاركوف"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:36 م
الدفاع الروسية: أوكرانيا تنشر راجمات الصواريخ فى صوامع الحبوب بـ"خاركوف" اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانيا تنشر المدرعات وراجمات الصواريخ ومدافع أمريكية في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف ومناطق دونيتسك، وتطلق منها النار باتجاه أراضي روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانيا نشرت في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 الأمريكية، وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية، موضحة أنه في قرية نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك، قامت الجماعات الأوكرانية المتطرفة بنصب مدفعية وراجمات الصواريخ في الصوامع، وأطلقوا منها النار بشكل مكثف على البلدات القريبة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في قرية نوفو إيكونوميتشيسكوي في دونيتسك وقرية نوفو فاسيليفسكي في منطقة سومي، تتمركز وحدات من قوات كييف في مواقع تخزين الحبوب والبطاطا معززة بالمدفعية والصواريخ، محذرة من أن الغرض من هذه الإجراءات من قبل النازيين الأوكرانيين هو الاستفزاز من أجل الرد بإطلاق النار وفقا لسيناريو تم إعداده بتغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام أوكرانية وغربية، واتهام القوات الروسية بتنفيذ ضربات عشوائية للبنى التحتية المدنية وتعريض الأمن الغذائي الأوكراني للتهديد.

 


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