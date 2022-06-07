الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لعامل بتر إصبع زوج شقيقته بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لعامل، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه وآخرين بإحداث عاهة لزوج شقيقته بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك بعد إنهاء الواقعة بالتصالح أمام هيئة المحكمة.

وكان قد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9898 لسنة 2018 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2028 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى ع م"، عامل، مقيم دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، أحدث وأخرون عمدا إصابة المجنى عليه "محمد ع ع"، زوج شقيقة المتهم، الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات بأن كال له عدة ضربات مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، فأحدث إصابته والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى بتر الإبهام الأيمن بنحو 6%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت جلسة نظر القضية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تنازل المجنى عليه عن القضية بعد إتمام الصلح بين الطرفين، ورأت المحكمة التخفيف في حكمها بعد إنهاء التصالح والتعهد بعدم تكرارها مرة أخرى، في محاولة من المحكمة بالحفاظ على الأواصر الأسرية ومنع تفككها، خاصة وأن هناك أطفال بين الزوج "المجنى عليه"، والزوجه "شقيقه المتهم".

تعود تفاصيل الواقعة، إلى نشوب خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، والتي انتهت إلى ذهاب الزوجة لمنزل أهليتها، وعند توجه الزوج لإعادتها لمنزله نشب مشادة كلامية بين الزوج وأسرة زوجته تطورت بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث عاهته ببتر بالإبهام الأيمن بنسبة 6%، وفر المتهم هاربا إلى أن تم ضبطه وإعادة تقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحقه.