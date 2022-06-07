"البترول" تنشر فيديو توعوى عن تعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية فيديو توعوى للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" خاص بتعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعى.
"البترول" تنشر فيديو توعوى عن تعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعىالثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:57 م
عداد غاز - أرشيفية
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