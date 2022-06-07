اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:27 م
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"البترول" تنشر فيديو توعوى عن تعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:57 م
"البترول" تنشر فيديو توعوى عن تعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعى عداد غاز - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية فيديو توعوى للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" خاص بتعليمات السلامة لاستخدامات الغاز الطبيعى.
 
 
 

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