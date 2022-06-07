اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يمهل السوشيال ميديا ساعة لإزالة المحتوى الإرهابى ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:57 م
الاتحاد الأوروبى يمهل السوشيال ميديا ساعة لإزالة المحتوى الإرهابى ..اعرف التفاصيل وسائل التواصل الاجتماعى -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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دخلت لائحة المحتوى الإرهابي في الاتحاد الأوروبي ، التي تم إقرارها في عام 2021 ، حيز التنفيذ  اليوم الثلاثاء، بهدف مكافحة الدعاية الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر، وسيكون أمام Facebook و Google و Twitter الآن ساعة لإزالة المحتوى الإرهابي الذي يتم الإبلاغ عنه، وينتشر على منصاتها أو المخاطرة بغرامات بمليارات اليورو. 
 
ويمكن للسلطات العامة مثل إنفاذ القانون ووزارات الداخلية واليوروبول الآن طلب إزالة منشورات وموسيقى وبث مباشر وصور ومقاطع فيديو تحرض على العنف وتمجد الهجمات الإرهابية، والترويج للجماعات الإرهابية والتعليمات الخاصة بكيفية ارتكاب هجوم محظور على الإنترنت. 
 
ويمكن لأى دولة فى الاتحاد الأوروبى أن تطلب من الشركة إزالة المحتوى الإرهابي عبر الكتلة، وسيكون أمام الشركات الرقمية ساعة للامتثال، وسيتعين عليها التأكد من عدم تحميل محتوى مشابه مرة أخرى، وسيتم إبلاغ المستخدمين بأنه تم حذف المحتوى الخاص بهم ويمكنهم الطعن في القرار. 
 
وإذا فشلت شركات التكنولوجيا بانتظام في معالجة المحتوى الإرهابى، فقد تواجه غرامة تصل إلى 4 % من إيراداتها العالمية، وانتقد نشطاء الحقوق الرقمية القانون الذين يخشون أن يؤدى إلى خنق حرية التعبير. 

الإرهاب

منشور ارهابى

سوشيال ميديا

غرامة

اتحاد اوروبى


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