الإنتاج المحلي من البوتاجاز يسجل 164.6 ألف طن في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفع الإنتاج المحلي من البوتاجاز في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الإنتاج نحو 164.6 ألف طن في شهر مارس الماضي "مبدئى" بينما كانت 142 ألف طن في شهر مارس المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت نحو 22.6 ألف طن.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن الاستهلاك المحلي من البوتاجاز حقق ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ نحو 344 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل 336.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7.5 ألف طن.

وشهدت معدلات الإنتاج المحلي من البوتاجاز، ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 155.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 142 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 13.2 ألف طن.

وجاءت الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من البوتاجاز، بالتزامن مع تراجع الاستهلاك في نفس الفترة، حيث بلغت معدلات الاستهلاك نحو 318.3 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 321.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف طن.