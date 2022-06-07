الإعدام لـ3إخوان والمؤبد لـ20 آخرين بالفيوم بعد إدانتنهم فى 18جريمة إرهابية

الفيوم رباب الجالي

حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفنى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي بمعاقبة 3 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بالإعدام شنقاً، وهم محمد عبد الله خميس إدريس وشهرته "سمكة، 32 سنة، سائق، ومحمد صالح رياض وشهرته "أبو سنة"، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقاً، وهليل عبد الله علي رحيل، 30 سنة، عامل. والسجن المؤبد لـ20 من أعضاء التنظيم والسجن 9 سنوات لآخر، لإدانتهم في 18 قضية بينها، محاولة اغتيال المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق، واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.



وجاء حكم المحكمة بالسجن المؤبد لكل من مصطفى عطية محمد، موظف بنقابة المهندسين بالفيوم سابقاً، وأحمد فؤاد جاد بلتاجى، 42 سنة، طبيب، ومحمد محمد المكاوي، 29 سنة، طبيب، وحمدي طه عبد الرحيم، 52 سنة مدرس، ومصطفى رمضان مرسي جمعة، 41 سنة، مدرس، عبد السلام عطية حتيتة، 36 سنة بالإدارة التعليمية، طارق وجدي محمد واسمه الحركي "واكد" 33 سنة، بكالوريوس تربية رياضية، ثابت عبد الله عبد المنعم، وشهرته "القط"، 28 سنة، رحيم عبد الله رحيم، وشهرته "عبد الرحمن" 34 سنة كهربائي، بلال عثمان عبد الباقي، 30 سنة، عامل بشركة الصرف سابقاً، سالم سيد محمد، 28 سنة، عامل زراعي، خليفة عبيد محمد، 29 سنة، مدرس، محمد ربيع عبد العليم، 30 سنة، مدرس، سيد عمر عبد العال، 35 سنة، مدرس أزهري، شعبان السيد كامل، 33 سنة مدرس، ماجد عجمي عبد الرزاق، 42 سنة، صاحب محل دواجن ، أحمد عبد الله عبد الخالق، 25 سنة، بكالوريوس تجارة، عبيدة أبو بكر المهدي، 21 سنة، طالب، عمرو محمد حسن، 20 سنة طالب.

ومحمد مرزوق عبد الحميد 20 سنة طالب وقضت المحكمة بالسجن 9 سنوات للمتهم ياسر عبد العليم عبد الهادي، 22 سنة طالب بجامعة الأزهر



وتعود وقائع القضية الي عام 201‪4 حيث وجهت النيابة المتهمين الادانة في 18 واقعة إرهابية في وقعوا بين نهاية عام 2014 والشهور الأولى من عام 2015، حيث أنّ قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية" وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة "خلايا عنقودية" من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.



وقام أعضاء التنظيم الإرهابي برصد ضباط وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، وتحديد مساكنهم، وتحركاتهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلاً عن رصد بعض المنشآت الشرطية، والعامة، والقيام بتنفيذ أعمال عدائية ضدهم، وكان قيادات التنظيم الإرهابي قد أصدروا تكليفات باستهداف ضباط وأفراد الشرطة وإطلاق أعيرة نارية عليهم وعلى المنشآت الشرطية، وإعداد وتصنيع العبوات المتفجرة وزرعها بالمنشآت الهامة والطرق العامة.

وتقاسم القائمين على تلك الخلايا الإرهابية وأعضائها، الأدوار بين التنفيذ والرصد والتأمين خلال ارتكابهم وقائع العنف والتخريب، وكذا إعداد الأسلحة النارية، والعبوات المتفجرة، وزجاجات المولوتوف، واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.



وعقد قيادي التنظيم مصطفى عطية، عدة لقاءات تنظيمية بمنزل عضو التنظيم عبد السلام عطية حتيتة بعزبة عبد البصير منشية طنطاوي مركز سنورس، وكذا بمنزل مستأجر لعضو التنظيم طارق وجدي والكائن بعزبة الهيئة قرية كوم أوشيم مركز طامية، حضرها جميع عناصر التنظيم، تم خلاله الاتفاق والإعداد والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم بغرض إسقاط مؤسسات الدولة وإحداث حالة من الفزع والفوضى وهي:

1- رتكبوا واقعة اغتيال أمين شرطة نزيه سيد محمد من قوة إدارة البحث الجنائي بالفيوم

2- اغتيال أمين شرطة علاء عب د الحميد براني من قوة إداة الأمن الوطني بالفيوم

3- زرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء الضغط العالي بقرية أبو جندير بمركز إطسا

4- إطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أبشواي

5- إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة أثناءء استقلال سيارته بالطريق الدائري المؤدي من زاوية الكرادسة لمدينة الفيوم

6- إطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة مبارك بمنطقة كيمان فارس ووفاة الخفير النظامي المعين خدمة بالنقطة

7- إطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة الفيوم

8- رصد سيارة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم/ القاهرة بنطاق مركز سنورس بقصد إطلاق أعيرة نارية عليها واستهداف بدلاً منها سيارة المواطن أسامة حسن منشاوي بنوع الخطأ نتيجة عدم دقة الرصد

9- إعداد وزرع كمية من العبوات المتفجرة أسفل سيارات مديرية التموين داخل جراج التموين بمنطقة كيمان فارس

10- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار محكمة إطسا الجزئية

11- إعداد وزرع عبوة متفجرة بطريق الفيوم القاهرة الزراعي أمام مركز سنورس استهدفت سيارة شرطة مدرعة

12- إعداد وزرع عبوة متفجرة بالطريق الدائري مدخل مركز الفيوم بجوار خط المياه الرئيسي لمركزي يوسف الصديق وأبشواي

13- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سور قسم شرطة المرافق بمنطقة كيمان فاريس

14 - إعداد وزرع عبوة متفجرة في الجهة المقابلة لقسم شرطة الفيوم

15- إعداد وزرع عبوة متفجرة أمام باب السنترال الرئيسي بمدينة الفيوم

16- إعداد وزرع عبوة متفجرة داخل مجمع المصالح بمدينة الفيوم

17- إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سيارة شرطة تابعة لقوات الأمن بمنطقة أبو عيطة

18 - إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار نقطة شرطة مركز طامية



وتم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.







