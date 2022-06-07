اليوم السابع
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إطلاق منحة "التدريب أونلاين" ضمن مشروع رواد 2O3O بجامعة قناة السويس

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:47 ص
إطلاق منحة "التدريب أونلاين" ضمن مشروع رواد 2O3O بجامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية: السيد فلاح

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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن إطلاق منحة التدريب أونلاين، ضمن مشروع رواد 2O3O حملة المليون ريادي، وبتنظيم قطاع الدراسات العليا، بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
 
هذا ودعا د ناصر مندور منتسي جامعة قناة السويس للتسجيل والانضمام لحملة المليون ريادى، للحصول على 300 منحة مقدمة من مشروع 2030 وعند إتمام المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المقدمة مجانا على منصة رواد 2030 يحصل المتدرب على عدد من المزايا .
 
وقد أشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى المزايا التى يحصل المتدرب عليها بعد الحصول على  شهادات إتمام التدريب من الوزارة والجامعة، حيث يحصل المتدرب على دعم فني واستشارات خاصة بمشروعه الريادي من جامعة قناة السويس مع تقديم  التسهيلات اللازمة من الجامعة  لشبابها الرياديين، بالتواصل مع جهات التمويل، كما يحصل المتدرب الذى أتم  البرامج التدريبية كاملة، ولديه فكرة مشروع على الأولوية بالاحتضان داخل الجامعة.

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