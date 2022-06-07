إسبانيا وفرنسا تلجأن إلى خط ميدكات الجديد لتوفير الهيدروجين الأخضر

فاطمة شوقى

تتوجه كلا من فرنسا وإسبانيا بطلب إلى المفوضية الأوروبية بإعادة إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز ميدكات Midcat الجديد، والذى يعتبر الخط الأساسى لإنشاء ممر من الهيدروجين الأخضر فى أوروبا فى ظل استمرار أزمة الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "البيريوديكو انريخيا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إعادة إطلاق روابط الطاقة بين إسبانيا وفرنسا، وفقا لهدف المديرين الفنيين لشركات الغاز في كلا البلدين ،إيناجاز Enagás وتيريجا Terega.

لقد أمضت الشركتان عمليًا شهورًا في دراسة جدوى المشروع وكل شيء يشير إلى أنه في نفس الشهر من شهر يونيو سيطلبان من المفوضية الأوروبية إعادة إطلاق مشروع ميدكات Midcat، و بهذه الطريقة ، سيكون لدى إسبانيا وفرنسا وصلة غاز ثالثة.

في الأسبوع الماضي ، قدمت شركة تيريجا النتائج وقام رئيسها التنفيذي بتقديم هذا الاقتراح خلال المؤتمر الصحفي.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تيريجا ، دومينيك موكلي ، أن هذه البنية التحتية الجديدة ستضاعف إمدادات الغاز من إسبانيا ، أي ما يقرب من 6 ٪ من إجمالي استهلاك فرنسا. وبهذه الطريقة يمكن أن تحصل فرنسا على 12٪ من الغاز من إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقديم اقتراح يتم تمويله إلى حد كبير من الصناديق الأوروبية، حيث أنه من الجانب الإسبانى ، لا يريدون أن يكونوا من يدفع ثمن مشروع خط أنابيب الغاز الباهظ الثمن الذي سيعبر جبال البيرينيه، يروا أن إسبانيا هى المورد بينما ستستفيد منه فرنسا وباقي الدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن تنتهي دعوة بروكسل لتقديم مشاريع جديدة للبنية التحتية في 24 يونيو الجارى ، فى الوقت التى اعربت فيه بروكسل بخط انابيب تحت الماء بين اسبانيا وإيطاليا من أجل توصيل الهيدروجين الأخضر نحو وسط أوروبا ، وفقا للصحيفة الإسبانية

وأكد وزير الخارجية الإسباني ، خوسيه مانويل ألباريس ، لنظيره الفرنسي ، كاثرين كولونا ، "الاهتمام العميق بتحسين علاقات الطاقة المتبادلة" مع دولة الجاليك وأكد أن آثار الحرب في أوكرانيا أبرزت هذه الأهمية.

وقال الباريس "لدينا مصلحة عميقة في تحسين الترابط بين فرنسا وإسبانيا. لقد سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على حاجة أوروبا إلى تحسين استقلالها في مجال الطاقة ، ويمكن لإسبانيا أن تخفف جزءًا من صعوبات الإمداد في أوروبا".