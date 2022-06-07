أوكرانيا: لا يمكن حل مشكلة تصدير الحبوب إلا بفك روسيا الحصار عن موانئ البلاد

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها سترفض أي اتفاقيات دولية لاستئناف الملاحة إذا لم تخدم مصالحنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية، أنه لا اتفاق حتى الآن مع روسيا حول استئناف الملاحة من موانئ البلاد، وتابعت الخارجية: لا يمكن حل مشكلة تصدير الحبوب إلا إذا قامت روسيا بفك الحصار عن موانئ البلاد.

وفى وقت سابق قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك"، بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.

وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء إن: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.