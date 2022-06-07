أوكرانيا تضغط لشراء منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

وكالات

حثت أوكرانيا إسرائيل على بيعها منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات.

وقال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يفجن كورنيتشوك، إن بلاده تريد شراء نظام القبة الحديدية، وامتنع في مؤتمر صحفي في تل أبيب، عن اتهام إسرائيل بعرقلة بيع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه طالب الحكومة الإسرائيلية بأن تؤكد دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذا البيع.

وأوضح كورنيتشوك أن إسرائيل رفضت الأسبوع الماضي طلبا أمريكيا لألمانيا لتسليم صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات المرخصة من إسرائيل إلى أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة تدعم القبة الحديدية الإسرائيلية ماليا منذ حوالي عقد من الزمان، وقدمت حوالي 1.6 مليار دولار لإنتاجها وصيانتها، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.

قصرت إسرائيل دعمها لأوكرانيا على المساعدات الإنسانية وكانت الدولة الوحيدة التي تدير مستشفى ميدانيا داخل البلاد في وقت سابق من العام.