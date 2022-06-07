وأفاد البيت الأبيض في بيان صحفي نشره عبر موقعه الالكتروني بأن: "نائبة الرئيس كامالا هاريس أعلنت اليوم عن التزامات جديدة للقطاع الخاص بأكثر من 1.9 مليار دولار لخلق فرصة اقتصادية في شمال أمريكا الوسطى، أي أكثر من ضعف قيمة استثمارات القطاع الخاص الأولية استجابةً لدعوتها للعمل". بيان.

وأوضح البيان أن الاستثمار موجه نحو خلق "نظام بيئي للفرص" ومساعدة الناس في المنطقة على "بناء حياة آمنة ومزدهرة في الوطن".

وأضاف أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تدرك أن التنمية طويلة المدى في شمال أمريكا الوسطى تتطلب أكثر من مجرد موارد حكومة الولايات المتحدة. ولهذا السبب، دعت هاريس القطاع الخاص إلى الاستفادة من موارده وخبراته لدعم الاقتصاد الشامل النمو في شمال أمريكا الوسطى".