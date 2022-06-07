"أطباء بلا حدود" تطالب بتنازلات عن حقوق الملكية الفكرية لتوفير لقاحات كورونا

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جددت منظمة أطباء بلا حدود مطالبتها للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، واستباقا للمؤتمر الوزاري للمنظمة في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري، بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته قبل 20 شهرا كل من الهند وجنوب إفريقيا ودعمته أكثر من 100 دولة، والمطالب بتنازلات عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لصالح توفير لقاحات وأدوات وعلاجات مكافحة كورونا.

وذكرت المنظمة - في بيان - أنه إذا وافقت الحكومات على النص الإشكالي الذي قدم في أول مايو فستكون سابقة سلبية للجهود المبذولة لزيادة الوصول إلى الأدوية واللقاحات والاختبارات الآن، وفي المستقبل.

وأضافت أن وصول الأشخاص إلى علاجات وتشخيصات كورونا المهمة لايزال يمثل تحديا في العديد من البلدان النامية، وهو ما يرجع ذلك جزئيا إلى حواجز الملكية الفكرية والتراخيص التقييدية من قبل الشركات الصيدلانية، مؤكدة أن تقديم تلك التنازلات سيساعد في التغلب على هذه الحواجز ويجعل البلدان أكثر اعتمادا على نفسها في توفير الأدوات الطبية المنقذة للحياة إلى شعوبها، خاصة بعد أن كشف وباء كورونا عن أنه كان هناك عدم تكافؤ خطير في الوصول إلى الأدوات الطبية.

وتابعت المنظمة أن "هناك حاجة إلى رؤية الحكومات تتوصل بشكل عاجل إلى تنازل حقيقي عن الملكية الفكرية يغطي العلاجات واللقاحات والاختبارات وجعلها مجانية للاستخدام في أي بلد".