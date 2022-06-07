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أسرة رجائى عطية: جائزة النيل للعلوم الاجتماعية رسالة إلى روحه

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 07:35 م
أسرة رجائى عطية: جائزة النيل للعلوم الاجتماعية رسالة إلى روحه الراحل رجائى عطية
كتب محمد السيد

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أعلنت أسرة الراحل رجائى عطية عن عميق سعادتها وعظيم شكرها وصادق امتنانها، على التكريم الرفيع من الوطن العظيم الذي عاش الراحل ومات عاشقاً لترابه.
 
وأضافت أسرة رجائى عطية فى بيان لها، بعد حصوله على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية: "لتكون هذه الجائزة رسالة لروحه الطاهرة ولأسرته، ولكل محبيه فى أرجاء الوطن، أنه لم يذهب جفاء، كل ما صنعه الراحل الكبير وقدمه لأجل وطنه ومجتمعه، فى نبل وتجرد وإخلاص وصدق واحترام لنفسه ولرسالته في الحياة، وهو في محراب العدالة يسعى على قدميه حتى فاضت روحه إلى بارئها، وهو يؤدي نصيبه المقدور في طلب الحق والعدل والكمال والإنصاف ".

 


نقابة المحامين

رجائى عطية

جائزة النيل للعلوم الاجتماعية

اخبار مصر

جائزة النيل


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