أسرة رجائى عطية: جائزة النيل للعلوم الاجتماعية رسالة إلى روحه

أعلنت أسرة الراحل رجائى عطية عن عميق سعادتها وعظيم شكرها وصادق امتنانها، على التكريم الرفيع من الوطن العظيم الذي عاش الراحل ومات عاشقاً لترابه.

وأضافت أسرة رجائى عطية فى بيان لها، بعد حصوله على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية: "لتكون هذه الجائزة رسالة لروحه الطاهرة ولأسرته، ولكل محبيه فى أرجاء الوطن، أنه لم يذهب جفاء، كل ما صنعه الراحل الكبير وقدمه لأجل وطنه ومجتمعه، فى نبل وتجرد وإخلاص وصدق واحترام لنفسه ولرسالته في الحياة، وهو في محراب العدالة يسعى على قدميه حتى فاضت روحه إلى بارئها، وهو يؤدي نصيبه المقدور في طلب الحق والعدل والكمال والإنصاف ".