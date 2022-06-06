NBC News: الولايات المتحدة أهدرت 82.1 مليون جرعة لقاح منذ ديسمبر الماضى

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت شبكة NBC News الأمريكية إن الولايات المتحدة أهدت أكثر من 82 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال أشهر قليلة، لأسباب متعددة منها انتهاء صلاحية البعض، وفساد البعض الآخر لانقطاع التيار الكهربائى.

وأوضحت الشبكة فى تقرير لها إن الصيدليات والولايات والأراضى الأمريكية والوكالات الفيدرالية قد أهدرت 82.1 ليون جرعة من لقاح كورونا فى الفترة من ديسمبر 2020 وحتى منتصف مايو، بما يعادل 11% من الجرعات التى قامت الحكومة الفيدرالية بتوزيعها وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للوقاية من الامراض والسيطرةCDC. ويمثل هذا زيادة عن 65 مليون جرعة كشفت عنها CDC لوكالة أسوشيتدبرس فى أواخر فبراير الماضى.

وأوضح التقرير أن اثنين من سلاسل الصيدليات وهما ، CVS ووالمارت، مسئولتان عن نحو ربع الجرعات المهدرة فى الولايات المتحدة فى هذه الفترة، ويرجع السبب فى ذلك إلى الكم الهائل من اللقاحات الذى عالجوه.

فى حين أن هناك خمس صيدليات أو مراكز أخرى، أهدرت عدد أقل من الجرعات، لكن حصة أعلى، وهو أكثر من ربع جرعات اللقاح التي تلقوها. كما أهدرت ولايتان أكثر من ربع جرعاتها، وهما أوكلاهوما التي أهدرت 28% من 4 مليون جرعة تلقتها، وألاسكا التي أهدرت 27% من مليون جرعة، وفقا للبيانات الأمريكية.

وقالت "إن بى سى نيوز" إن إجمالي كمية اللقاح المهدرة تتماشى مع تقديرات منظمة الصحة العالمية لحملات التلقيح الكبرى. إلا أن خبراء الصحة العامة يقولون إن المهدر يظل مثير للقلق فى الوقت الذى لم يتلقى فيه سوى أقل من نصف الأمريكيين المحصنين بالكامل جرعة معززة من لقاح كورونا، والتي تعتبر ضرورية لمكافحة السلالات الأكثر عدوى، وفى الوقت الذى تعانى فى الدول الأكثر فقرا من أجل الحصول على اللقاحات.

وذكر التقرير أن الملايين من جرعات اللقاح المهدرة تشمل بعضًا انتهت صلاحيته على أرفف الصيدليات قبل استخدامها، وأخرى أفسدها انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل أجهزة التبريد، والبعض الآخر تم إلقاؤه في نهاية اليوم بعد تطعيم الراغبين نظرا لأنه في قنينة مفتوحة.