اليوم السابع
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9 مدن كويتية فى قائمة الأكثر حرارة بالعالم

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:32 م
9 مدن كويتية فى قائمة الأكثر حرارة بالعالم الكويت - أرشيفية
وكالات

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نشر موقع "إلدورادو ويذر" تقريرا حول أكثر المدن من حيث ارتفاع درجة الحرارة فى العالم، لتحتل دولة الكويت النصيب الأكبر حيث شهدت القائمة 9 مدن منها.

فمن بين 10 مدن، هى الأكثر ارتفاعا فى درجات الحرارة، تواجدت 9 مدن كويتية، بينما كانت هناك مدينة واحدة إيرانية.

وبحسب التقرير، فإن مدينة الجهراء الكويتية سجلت الأكثر حرارة فى العالم اليوم لتتجاوز 51 درجة مئوية، حيث تلتها مدينة الصليبية والعبدلى ثم منطقة المزرعة التجريبية ومطار الكويت الدولى.

فى حين كانت مدينة الأهواز الإيرانية هى الوحيدة فى القائمة من خارج الكويت حيث احتلت المرتبة السادسة.

 


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