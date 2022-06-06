4 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة أسيوط بالقائمة النهائية

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن القائمة النهائية للمرشحين والمتقدمين على رئاسة جامعة أسيوط

وكشف القائمة النهائية للمرشحين عن تنافس 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط، وهم الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوى، والدكتور شحاتة غريب شلقامى والدكتور نوبى محمد حسن عبد الرحيم والدكتورة مها كامل غانم.

وأوضحت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الموعد الزمنى للمقابلات الشخصية المرشحين بالقائمة النهائية حيث من المقرر أن تعقد يوم السبت 18 يونيو بمقر المجلس الأعلى للجامعات فى تمام الساعة العاشرة صباحا.