اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 03:51 م
أكرم القصاص
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20 قتيلا على الأقل فى هجوم جديد فى الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:04 م
20 قتيلا على الأقل فى هجوم جديد فى الكونغو الديمقراطية الكونغو ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى هجوم جديد لمتمردى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر.

وكتب مرصد الأمن في كيفو (KST) عبر "تويتر" أن "ما لا يقل عن 20 مدنيا قتلوا في قرية بواناسورا هذا الأحد"، مضيفا أنه "يشتبه في أن القوات الديمقراطية  المتحالفة" وراء ذلك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

بدورهم، قال متطوعو الصليب الأحمر إنهم "أحصوا 36 جثة".

وأفاد الجيش والصليب الأحمر في مدينة بيني شرق الكونغو الديمقراطية نهاية الشهر الماضي، بمقتل أكثر من عشرة مدنيين على أيدي متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة".

 


الكونغو الديمقراطيه

هجوم فى الكونغو

اخبار الكونغو

القوات الديمقراطيه المتحالفه


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