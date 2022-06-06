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20 قتيلا على الأقل بمجزرة جديدة فى الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:19 م
20 قتيلا على الأقل بمجزرة جديدة فى الكونغو الديمقراطية الكونغو
كتب محمد عبد العظيم

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لاقي ما لا يقل عن 20 مدنيا مصرعه، الليلة الماضية بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر، وذلك نقلا عن "روسيا اليوم".

وخلال الأسبوع الماضى، قتل 16 شخصا على الأقل على أيدي إرهابيين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف.
 
وقبل ذلك قتل 27  شخصا على الأقل في هجوم جديد نسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" في قرية بيو - مانياما في منطقة بيني أيضا بحسب المرصد الأمني في كيفو.
 

 

 

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