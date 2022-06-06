188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة حساب تكلفة شحن السيارات الكهربائية بدأ من الـ20 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات ساعة، وفيما طريقه حساب التكلفة:

1- شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو بتكلفة 37 جنيه (169 قرش * 22) بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان.

3- تكلفة شحن 22 كيلو وات ساعة بالاماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 40 جنيها 92 قرش (186*22)

4- تكلفة شحن السياره الكهربائيه حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 187 جنيه و 50 قرش (375 قرش *50)

5- شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة اسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.