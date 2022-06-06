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188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 ص
188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل سيارة كهربائية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة حساب تكلفة شحن السيارات الكهربائية بدأ من الـ20 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات ساعة، وفيما طريقه حساب التكلفة:
 
1- شحن السيارات الكهربائية حتى 22  كيلو بتكلفة 37 جنيه (169 قرش * 22) بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان.
 
3- تكلفة شحن 22 كيلو وات ساعة  بالاماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 40 جنيها 92 قرش (186*22)
 
4- تكلفة شحن السياره الكهربائيه حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 187 جنيه و 50 قرش (375 قرش *50)
 
5- شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة اسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شحن السيارات الكهربائية

تكلفة شحن السيارات الكهربائية


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