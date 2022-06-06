ياسمين فؤاد: تقديم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة

كتب محمود حسين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة ستقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، متابعة: "من ضمن المخططات وجود شركات قطاع خاص نمكنها حاليا فى منظومة تحويل شرم الشيخ خضراء من إنشاء محطات شحن كهرباء".

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

وتابعت وزيرة البيئة: "لا نقول إننا سننتقل بين يوم وليلة من البنزين إلى الكهرباء، ولكن الحكومة ستعطى حوافز لتصنيع السيارات الكهربائية، وتصنيع سيارات صديقة للبيئة، أو جذب شركات أجنبية لتعطينا المكونات لإنتاج وتصنيع السيارة".

وأشارت فؤاد، إلى أن رفع تراكمات المخلفات والقمامة دور وزارة التنمية المحلية وليس وزارة البيئة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تساعد وتساند المحافظات فى هذا الملف.