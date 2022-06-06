اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجري حركة تغييرات إدارية بالمستشفيات المركزية

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:36 م
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجري حركة تغييرات إدارية بالمستشفيات المركزية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عددا من القرارات الإدارية التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات فى إطار الخطة العامة لتطوير الجانب الإدارى بالمستشفيات تزامنا مع تطوير الجوانب الفنية.

وتضمنت التغيرات تكليف الدكتور محمد حسن حمزة، مديرا لمستشفى سفاجا المركزى خلفا للدكتور عادل الحسينى، الذى قدم له وكيل الوزارة كامل الشكر والتقدير على الفترة التى قضاها مديرا للمستشفى.

كما تم اعادة تكليف الدكتورة فتحية المغربى، مديرا لمستشفى رأس غارب المركزى خلفا للدكتور سيد عبد السلام والذى قدم له الدكتور وكيل الوزارة كامل الشكر والتقدير له على الفترة التى قضاها مديرا للمستشفى.

كذلك تكليف الدكتور جاد محمد نائبا لمدير مستشفى القصير النموذجى متمنيا له ولجميع المديرين المكلفين التوفيق والسداد.

 


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