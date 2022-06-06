وكيل تعليم دمياط يكرم أوائل الشهادة الإعدادية 2022.. صور

دمياط معتز الشربينى

كرم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، الطلاب أوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسي الدور الأول لعام 2022 بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وأولياء أمور الطلاب.

وأهدي وكيل الوزارة، شهادات التقدير للمكرمين وهنأهم على النجاح والتفوق وحثهم علي الجد والاجتهاد وتحديد الهدف والعمل الجاد لمواصله التفوق في مراحلهم الدراسية المقبلة.

وأثني الدكتور خالد خلف، على دور أولياء الأمور والمعلمين في التربية واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب بالتزامن مع الاهتمام بالتعليم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في العلم والمعرفة.

• المركز الأول: روان إبراهيم إبراهيم الحديدي الغوايشي، مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم عيسى تعليم أساسي بالزرقا.

• المركز الأول مكرر: سارة محمد راضي عبد الصمد شاهين، مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم عيسى تعليم أساسي بالزرقا.

• المركز الثاني: عبد الله رضا ماهر جاد، مدرسة الشهيد محمد عبد الواحد عيسى الزرقا.

• المركز الثاني مكرر: روان وليد الشهاوي أبو عريبة، مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم عيسى تعليم أساسي بالزرقا.

• المركز الثاني مكرر: كريم محمد محمد عبد الرحيم البيومي، مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم عيسى تعليم أساسي بالزرقا.

• المركز الثالث: هاجر أيمن زكي محمد عوض، مدرسة الشهيد عبدالرحمن عوف الإعدادية المشتركة بكفر سعد.

• المركز الثالث مكرر: میرنا محمد عبد الغني الزيني، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية المشتركة بدمياط الجديدة.

• المركز الثالث مكرر: سالي محمود محمد محمود عبد الفتاح مارية، مدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات بكفر سعد.

• المركز الثالث مكرر: ندي أيمن الدسوقي محمد محمد علي هلال، مدرسة جنة الأطفال الإعدادية المشتركة بدمياط.

• المركز الثالث مكرر: حنين عوض السيد علي الحنفي، مدرسة كفر سعد البلد الإعدادية بنات.

• المركز الثالث مكرر: أحمد إبراهيم محمد محمد عزب، مدرسة فصول الوسطاني الإعدادية تعليم أساسي بكفر سعد.

• المركز الثالث مكرر: عمر هاني السعيد الشريعي ، مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات.

• المركز الثالث مكرر: روان أسامة عبد الله عبده الزرقاوي، مدرسة كفر سعد الإعدادية بنات بكفر سعد.

• المركز الثالث مكرر: عبد الله أحمد عبد السميع السيد ، مدرسة الشهيد وائل عبد الهادي الإعدادية المشتركة بكفر سعد.

• المركز الثالث مكرر: شهد السعيد السعيد جبر، مدرسة الشهيد عمر عيد عبد العزيز الشافعي الإعدادية المشتركة بدمياط.



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (1)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (2)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (3)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (4)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (5)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (6)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (7)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (8)



تكريم اوائل الاعدادية بدمياط (9)