وكيل تعليم الأقصر: 13 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالإعدادية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة على المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.



ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجارى رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب خلال اليوم.



ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم ، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات بالتهنئة، مؤكداً أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب والطالبات الذين تقدموا بعذر عن عدم دخول امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية وسيتم عقد هذا الامتحان عقب امتحانات الثانوية العامة .



وأكد الدكتور محمد السيد وكيل التعليم، إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة تم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أنه من المقرر أن يتم إتاحة رابط الكتروني للاستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد.



فيما أكد علي خليفة مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي بالمديرية، ورئيس لجنة مراقبة امتحانات الشهادة الاعدادية، أنه خلال الامتحانات بلغ عدد لجان الإدارات كالآتى:- (إدارة الأقصر 24 لجنة - إدارة البياضية 10 لجان - إدارة الطود 20 لجنة - إدارة الزينية 8 لجان - إدارة القرنة 21 لجنة - إدارة أرمنت 16 لجنة - إدارة اسنا 52 لجنة)، حيث بلغ إجمالي أعداد طلاب إدارة الأقصر 4091 يشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم ودمج منازل، وإدارة البياضية 1155 ويشمل منازل ومنتظم ودمج، وإدارة الطود 1982 ويشمل منتظم ومنازل ودمج منتظم، وإدارة الزينية 1190 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة القرنة 2450 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة ارمنت 2791 يشمل منتظم ومنازل ودمج، وإدارة اسنا 7068 ويشمل منتظم ومنازل ودمج، وذلك بإجمالي 20,47 منتظم و 2076 منازل و 300 دمج، و4 دمج منازل بإجمالي عدد الطلاب 20,727.









