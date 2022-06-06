وفد أوروبي يزور مخيم البقعة فى الأردن ويدعو لدعم الأونروا

كتبت: هناء أبو العز

زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، برئاسة كارل هالرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، مخيم البقعة في الأردن، حيث يقطن ما يقارب 130 ألف لاجئ فلسطيني، إذ تبادل الوفد الحوار مع منتفعي وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ووفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تضمن الوفد أعضاء من مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى جانب سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو.

وبدأت الزيارة، وفق البيان، بعرض قدمته مديرة شؤون الأونروا في إقليم الأردن مارتا لورينزو، بالنيابة عن المفوض العام للأونروا، حول برنامج الوكالة التعليمي مؤكدة على الحاجة للطلبة من لاجئي فلسطين لمواكبة التطورات التقنية وجهود الرقمنة في مجال التعليم، كما التقى الوفد مع طلبة ممثلين عن البرلمان الطلابي حيث جرى حوار تفاعلي بينهم مع التركيز على آخر تطورات التحول في مجالات التعليم.

وزار الوفد الأوروبي إحدى المراكز الصحية التابعة للوكالة في المخيم حيث استمع أعضاءه لايجاز حول برنامج الصحة بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجهها الوكالة، بالإضافة لجولة في المخيم لإطلاعه على الخدمات الحيوية للوكالة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة والتحديات التي تتعلق بخدمات صحة البيئة في المخيمات. كما شملت الجولة زيارة لإحدى المساكن حيث تقطن عائلة مسجلة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي للوكالة وتبادل بعض أعضاء الوفد الأحاديث معهم حيال احتياجات العائلات الأكثر ضعفاً وعلى وجه الخصوص إعادة تأهيل المساكن ذات السقوف المصنوعة من الزنك.

وأعربت مديرة شؤون الأونروا في الأردن عن تقديرها للشراكة التاريخية بين الأونروا والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه الاتحاد للاجئين الفلسطينيين، مطالبة مجتمع المانحين الدولي بتمويل الأونروا لتمكينها من الاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين في المنطقة، مشيرة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي مؤخراً لمقترح التبرع المتعدد السنوات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 246 مليون يورو للأونروا.

وأشار الوفد الأوروبي إلى أهمية الاستمرار بتمويل الأونروا لخدماتها التي تشمل ما يقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في الأردن، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ولبنان وسوريا.

وقد وصل وفد الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشراكة لإطلاق اتفاق أولويات الشراكة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والأردن والذي شدد فيه الطرفان على الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لولايتها في الأمم المتحدة، وأعرب الطرفان عن التزامهم بمواصلة دعم الوكالة. وفي هذا الصدد فقد أشار الاتحاد الأوروبي للإعلان المشترك الموقع بتاريخ 17 نوفمبر 2021.