اليوم السابع
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وفاة شخص غرقا فى النيل بالجيزة

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:16 ص
وفاة شخص غرقا فى النيل بالجيزة غريق في نهر النيل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انهى شاب حياته لمروره بأزمة نفسية، حيث القى بنفسه من أعلى كوبري الجامعة في نهر النيل بالجيزة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إلقاء أحد الأشخاص نفسه من أعلى كوبري الجامعة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات،  وتم الاستعانة برجال الإنقاذ وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب كان يمر بأزمة نفسية، وأنهى حياته بالقفز في نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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