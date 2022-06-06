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وسائل إعلام: بوريس جونسون ينجو من تصويت سحب الثقة في البرلمان البريطاني

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:18 م
وسائل إعلام: بوريس جونسون ينجو من تصويت سحب الثقة في البرلمان البريطاني بوريس جونسون
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتهت منذ قليل عملية التصويت في مجلس العموم البريطاني، لحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، وأشار استطلاع لرويترز، إلى أن ما لا يقل عن 169 نائبا من حزب المحافظين البريطاني دعموا بوريس جونسون علنا.

فيما قالت قناة العربية في خبر عاجل لها، إن "جونسون" نجى من تصويت سحب الثقة في البرلمان البريطاني.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر مقربة من جونسون القول بإن:"واثقون من أن نواب حزب المحافظين جددوا الثقة برئيس الحكومة"

وبدء حزب المحافظين البريطاني التصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي خاطب البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه.
 
وفي ‏رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل ‏صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.‏
 
هذا وقد أعلن السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، أن عدد نواب المحافظين الذين قدموا خطابات بسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد وصل إلى عتبة 54 ، مما أدى إلى الإعلان عن إجراء تصويت على قيادت

 


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