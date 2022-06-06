وزير دفاع لبنان يشيد بدور الجيش فى مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات

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ثمّن وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، مشيدا بالأداء المميز للوحدات المشاركة في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات.



جاء ذلك في تصريحات له عقب إطلاعه من قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، على تفاصيل العمليات التي يقوم بها الجيش لملاحقة وضبط المطلوبين ومداهمة أوكارهم ومصانعهم في العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش منذ يوم الجمعة الماضي.



واعتبر سليم أنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إلا أن أبناء المؤسسة العسكرية يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات.



وحيّا وزير الدفاع اللبناني روح العريف زين العابدين شمص الذي وافته المنية برصاص المطلوبين خلال المواجهات يوم الجمعة الماضي، متمنيا للجرحى العسكريين الشفاء العاجل.



وأكد أن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن القيام بمهماتها على أكمل وجه انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وبما يخدم حفظ أمن وسلامة المواطنين، وصون الاستقرار في لبنان.