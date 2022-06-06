وزير خارجية العراق: الحرب فى أوكرانيا سبب زيادة التضخم وتؤثر على منطقتنا

كتب: أحمد جمعة

أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أن زيارة وزيرى الخارجية سامح شكري وأيمن الصفدى، تأتي في إطار التواصل الوثيق ضمن آلية التعاون الثلاثى، موضحا أن الفترة الراهنة هناك تحديات عديدة تواجهها المنطقة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية لها أبعاد كبيرة تؤثر على منطقتنا.

أوضح وزير خارجية العراقى في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والأردن، الاثنين، أن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات وتأثيرات على زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن التضخم يؤثر بشكل كامل على الدول.

أوضح فؤاد حسين إلى أهمية العمل المشترك بين مصر والأردن في إطار التشاور الثلاثي، مؤكدا أنه تم التشاور إلى تقييم حول ما وصلت إليه الاجتماعات بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أنه تم التباحث حول التعاون المشترك والعمل على بناء التكامل الاقتصادى وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي.