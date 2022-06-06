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وزير خارجية الأردن يؤكد تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الطاقة والتضخم

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:16 م
وزير خارجية الأردن يؤكد تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الطاقة والتضخم ..وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، أن الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير على زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر والأردن والعراق مستمر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التنسيق.

وأشار "الصفدى" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والعراق، إلى أن أمن واستقرار وإنجاز العراق هو إنجاز لمصر والأردن، مشيرا لوقوف بلاده بكافة قدراتها مع الدولة العراقية، لافتا إلى أن آلية التعاون الثلاثي قادرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة.

تطرق وزير خارجية الأردن إلى أنه تم التطرق إلى القضية الفلسطينية وتقديم الدعم للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لعقد لقاءات خلال الفترة المقبلة لتعظيم العمل المشترك لتحقيق خطوات عملية لإنجاز المزيد من التعاون.


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