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وزير خارجية الأردن: مصر لديها فائض من الكهرباء يمكنها من تصديرها للعراق

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:40 م
وزير خارجية الأردن: مصر لديها فائض من الكهرباء يمكنها من تصديرها للعراق وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
كتب: أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، أن المنفعة المشتركة هي أساس التعاون عبر آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض كبير من الكهرباء وقادرة على تصدير الكهرباء إلى العراق بالربط الكهربائى مع الأردن.

أشار وزير خارجية الأردن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية مصر والعراق، إلى أنه يجري العمل على تحقيق التعاون المشترك، مشيرا إلى أن أنبوب النفط الذى يمتد من البصرة إلى مصر عبر الأردن تم الانتهاء من 80 % من الأمور والترتيبات الخاصة به، موضحا أن التعاون بين الدول الثلاث هو عامل أساسي في مواجهة التحديات سواء المرتبطة بالأمن الغذائي أو غيره.

أوضح وزير خارجية الأردن أنه يجري التعاون بشكل عملى في مواجهة الإرهاب الذي يشكل خطرا على المنطقة، مؤكدا أنه يجري التنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق المنفعة المشتركة بجهد متكامل.

 

 


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