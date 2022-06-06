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وزير النقل الأمريكي يعلن اصابته بكورونا.. ومسئول: لم يقابل بايدن قريبا

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:16 م
وزير النقل الأمريكي يعلن اصابته بكورونا.. ومسئول: لم يقابل بايدن قريبا بوتيجيج
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن وزير النقل الامريكي بيت بوتيجيج يوم الاثنين، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وسيقوم بعمله عن بعد.‏
 
قال بوتيجيج،"لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بـ ‏COVID-19‎‏ وأعاني من أعراض خفيفة. أخطط للعمل ‏عن بُعد أثناء العزلة وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض ، وأتطلع إلى الوقت الذي يمكنني فيه ‏العودة بأمان إلى المكتب والطريق ".‏
 
وقال مسئول بوزارة النقل لصحيفة ذا هيل يوم الإثنين إن بوتيجيج قد تلقى أيضًا جرعة معززة من لقاح ‏كورونا وكان يتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقالت الوزارة إنه لم يكن على ‏اتصال وثيق بالرئيس بايدن.‏
 
ووفقا لاحصائيات جامعة جونز هوبكنز، الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول ‏العالم، والتي بلغت أكثر من 84.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة ‏لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.‏
 
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة ‏بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و971 وفاة، ثم جاءت ‏الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و701 وفاة.‏
 
 

الولايات المتحدة

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كورونا

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بيت بوتيجيج

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