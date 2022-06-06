وزير النقل الأمريكي يعلن اصابته بكورونا.. ومسئول: لم يقابل بايدن قريبا

أعلن وزير النقل الامريكي بيت بوتيجيج يوم الاثنين، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وسيقوم بعمله عن بعد.
قال بوتيجيج،"لقد أثبتت الاختبارات إصابتي بـ COVID-19 وأعاني من أعراض خفيفة. أخطط للعمل عن بُعد أثناء العزلة وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض ، وأتطلع إلى الوقت الذي يمكنني فيه العودة بأمان إلى المكتب والطريق ".
وقال مسئول بوزارة النقل لصحيفة ذا هيل يوم الإثنين إن بوتيجيج قد تلقى أيضًا جرعة معززة من لقاح كورونا وكان يتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقالت الوزارة إنه لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس بايدن.
ووفقا لاحصائيات جامعة جونز هوبكنز، الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و971 وفاة، ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و701 وفاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة